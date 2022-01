Ludik’s Time : Le bar à jeux à la médiathèque Guy de Maupassant Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin Aisne Que vous soyez connaisseur ou simplement curieux du jeu de société « moderne », Thibaut vous propose une alternative aux sempiternelles parties de Monopoly ou Cluedo et propose de vous faire découvrir certaines pépites ludiques malheureusement trop peu connues. À partir de 10 ans.

+33 3 23 64 61 50 https://mediatheque.saint-quentin.fr/

