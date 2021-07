Pleurtuit Pleurtuit Ille-et-Vilaine, Pleurtuit Ludik en famille Pleurtuit Pleurtuit Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Ludik en famille Pleurtuit, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Pleurtuit. Ludik en famille 2021-07-07 18:30:00 – 2021-07-07 20:30:00 Rue Brindejonc des Moulinais Maison de associations

Jeux en famille avec Ludik. Tous publics. Gratuit pour les adhérents ou 2€. Mercredi 7 juillet 2021 – De 18h30 à 20h30 – Maison de associations

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Pleurtuit Étiquettes évènement : Autres Lieu Pleurtuit Adresse Rue Brindejonc des Moulinais Maison de associations Ville Pleurtuit