Centre Ludiloisirs, le samedi 7 mai à 10:00 Prix Libre

Une journée pour promouvoir les jeux sous toutes ses formes et pour tous les âges. Centre Ludiloisirs 27 Allée des petits rois Talence Thouars Gironde

2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T22:00:00

