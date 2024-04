Ludi’Carmes Médiathèque Les Carmes Pertuis, vendredi 26 avril 2024.

Ludi’Carmes Médiathèque Les Carmes Pertuis Vaucluse

C’est les vacances et les jeux de société sont de sortie à la médiathèque ! Venez piocher parmi notre sélection pour petit.es et grand.es, le temps d’une partie ou plusieurs !

*Gratuit sur inscription .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 18:30:00

fin : 2024-04-26 21:30:00

Médiathèque Les Carmes 35 avenue Maréchal Leclerc

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

