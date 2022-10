LUDI’CARMES Pertuis Pertuis Catégories d’évènement: Pertuis

LUDI’CARMES Pertuis, 28 octobre 2022, Pertuis. LUDI’CARMES

35 avenue Maréchal Leclerc Médiathèque Les Carmes Pertuis Vaucluse

2022-10-28 17:00:00 – 2022-10-28

Médiathèque Les Carmes 35 avenue Maréchal Leclerc

Pertuis

Vaucluse Escape game avec La Brigade du jeu dès 17h à partir de 10 ans

Jeux de société avec Y’a pas d’laids arts dès 18h30 à partir de 6 ans

Jeux vidéo dès 18h30 à partir de 8 ans Profitez d’une nouvelle soirée jeux GRAND FORMAT à la médiathèque. Au programme : jeux vidéo, escape game ou jeux de société, en solo, en famille ou entre amis, il y en aura pour tous les goûts, nous vous attendons nombreux ! lescarmes.paysdaix@ampmetropole.fr +33 4 90 07 24 80 https://mediathequelescarmes.ampmetropole.fr/ Médiathèque Les Carmes 35 avenue Maréchal Leclerc Pertuis

Médiathèque Les Carmes 35 avenue Maréchal Leclerc Ville Pertuis Departement Vaucluse

