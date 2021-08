Moirans-en-Montagne Moirans-en-Montagne Jura, Moirans-en-Montagne Ludic Picnic au musée du Jouet Moirans-en-Montagne Moirans-en-Montagne Catégories d’évènement: Jura

Ludic Picnic au musée du Jouet 2021-09-12 11:00:00 – 2021-09-12 17:00:00 Musée du Jouet 5 Rue du Murgin

Moirans-en-Montagne Jura 5 EUR Composez votre pique-nique au gré de vos envies en flânant sur notre petit marché de producteurs locaux ! Notre espace consacré aux éleveurs et producteurs de notre territoire vous permettra de découvrir la diversité des produits gastronomiques jurassiens. Apportez votre assiette et vos couverts et installez-vous sur notre aire de pique-nique aménagée pour l'occasion ! Dans le cadre de notre exposition temporaire "Jouons sportif", nous vous proposons des animations sur la thématique équestre : balades à poney, atelier de réalisation d'un cheval-bâton et jeux de piste dédié… avec cadeaux à la clef ! Un pique-nique à la fois gourmand et sportif pour brûler les bonnes calories que vous aurez dévorées tout au long de la journée ! communication@musee-du-jouet.com +33 3 84 42 38 64 https://www.musee-du-jouet.com/

Détails Catégories d’évènement: Jura, Moirans-en-Montagne Autres Lieu Moirans-en-Montagne Adresse Musée du Jouet 5 Rue du Murgin Ville Moirans-en-Montagne lieuville 46.43316#5.72624