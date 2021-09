Ludiane Pivoine / ch / pop Urgence Disk Records, 23 novembre 2021, Genève.

Urgence Disk Records, le mardi 23 novembre à 18:30

Ludiane Pivoine, auteure, compositrice, interprète, cette jeune femme à la voix cristalline et envoutante, maitrise son instrument. Ludiane Pivoine où l’art d’apparaître là où on ne l’attend pas. De surprendre et suspendre le public à ces lèvres (rouges évidement), de caresser son public… à rebrousse poiles et de l’emmener loin dans le pays complexe et merveilleux de la féminité (et du féminisme!) Sérieuse sans en avoir l’air ses textes sont autant de poèmes que les contes des mille et une nuits… Sa musique est comme sa personnalité : multiple, mélodieuse, mutine et enjôleuse… 2019 Femme Idéale – EP et titre phare qui s’impose en proposant des portraits de femmes libres et diverses. À l’heure de #Metoo, Ludiane Pivoine propose et s’impose bien plus qu’elle ne dénonce. Soutenu par une rythmique tendue, en accord avec le propos, “Femme idéale” accroche instantanément l’auditeur. Laurent Coudol : [https://www.froggydelight.com/](https://www.froggydelight.com/) 2017 Je fonds, single aux saveurs électro-pop qui marque un tournant dans son écriture. 2015 Chut… album nourri d’influences classiques et électro où ses textes sont le fil conducteur. En filigrane de ses histoires et de la musique se dessinent la recherche d’un idéal féminin, d’un message féministe et surtout, la revendication d’une féminité en liberté 2011 Maraboute-moi, album issu d’une riche collaboration avec Pascal Rinaldi. Avec cet album elle remporte le Prix des professionnels de la Fondation BEA succédant à Renan Luce, Presque Oui, Frédéric Bobin…et participe aux Rencontres Professionnelles d’Astaffort (2012 Voix du Sud / Francis Cabrel) et sillonne la Suisse et la France en donnant plus d’une centaine de concert en 1 année. [https://www.youtube.com/watch?v=UjR0ruGzdYY](https://www.youtube.com/watch?v=UjR0ruGzdYY)

Prix Libre

Urgence Disk Records 4 place des volontaires 1204 Genève Genève Jonction



2021-11-23T18:30:00 2021-11-23T19:30:00