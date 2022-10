Ludi circenses, courses de char Vieux Vieux Catégories d’évènement: Calvados

Calvados Ludi Circenses est une présentation Ludo-pédagogique des fameux Jeux du cirque avec la présentation du sport préféré des romains la course de chars.

Histoire, mythologie et symbolique des grands jeux romains sont présentés au public avec une série de course en segway voyant s’affronter les 4 factions (équipes) romaines.

Compris dans l'entrée au musée. +33 2 31 71 10 20 https://www.vieuxlaromaine.fr/accueil.html

