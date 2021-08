Issy-les-Moulineaux Espace Ludique Marcel Aymé Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Ludéjeuner Espace Ludique Marcel Aymé Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Vous habitez ou travaillez dans les environs ? Amenez votre repas et grignotez-le tout en découvrant de nouveaux jeux. Les conditions d’accueil sont suceptibles d’être changées au gré des annonces gouvernementales. N’hésitez pas à venir avec vos collègues, votre famille ou vos connaissances. Entrée libre (à partir de 16 ans) sur inscription par mail à [[espaceludique@ville-issy.fr](mailto:espaceludique@ville-issy.fr)](mailto:espaceludique@ville-issy.fr) Tous les jeux de l’Espace Ludique sont à votre disposition et des ludothécaires seront prêts à vous accompagner dans vos parties.

Entrée libre et gratuite sur inscription par mail

L'Espace Ludique vous invite au Ludéjeuner, le rendez-vous ludique

