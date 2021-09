LUCY STONE ORCHESTRA AMR / Sud des Alpes, 20 septembre 2021, Genève.

LUCY STONE ORCHESTRA

AMR / Sud des Alpes, le lundi 20 septembre à 20:00

Le concert était initialement planifié le 8 mars, journée internationale des droits des femmes. C’était une belle occasion de célébrer les musiciennes de jazz, trop souvent inconnues et oubliées. Le projet a été maintenu ! Florence Melnotte, pianiste genevoise incomparable, a formé un orchestre mixte à majorité féminine, qui rendra hommage à Mary Lou Williams, Geri Allen, et bien d’autres. Ces incroyables artistes font partie de notre histoire musicale et nous inspirent depuis toujours. Florence Melnotte, arrangements, direction, composition Sylvie Canet, guitare électrique Koko Taylor, tuba Maroussia Maurice, piano Yasmine Briki, chant Soraya Berent, chant Romane Chantre, batterie Benoît Gautier, contrebasse Anthony Dietrich Buclin, trombone Stéphanie Bolay, trompette Ian Gordon-Lennox, trompette Flavie Ndam, saxophone alto Monika Esmerode, cor Nicole Aubert, cor

CHF 40.- (plein tarif) CHF 25.- (membres AMR et ADEM, étudiants, SONART, AVS, AI, AC) CHF 20.- (titulaires de la carte 20 ans)

Le 40e AMR Jazz Festival aura lieu du 16 au 26 septembre 2021. Avec près de 40 événements, dont des concerts, et jams, une table ronde, une expo, des films, de la danse et même de la poésie !

AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais



2021-09-20T20:00:00 2021-09-20T21:00:00