Lucrèce Borgia – L’Archipel (Paris) L’ARCHIPEL THEATRE – SALLE 2, 25 mars 2023, PARIS.

Lucrèce Borgiade Victor HugoMise en scène : Alice Eulry D’ArceauxAssistant mise en scène : Louis Roméoavec: Alice Eulry D’Arceaux, Charles Gabriel, Grégoire Gounod, Martin Grail, Basile Tessé De l’amour à la haine… Lucrèce Borgia : le mélodrame de Victor Hugo, pour la première fois à L’Archipel !Son nom terrorise l’Italie tout entière ; incestueuse, adultère, elle a commis les crimes les plus horribles. Seulement voilà, Lucrèce Borgia aime, plie et tremble devant un homme…Ayant toujours eu une passion pour Les textes classique, j’ai décidé de monter Lucrèce Borgia pour ma première mise en scène.Ce choix n’a pas été fait par hasard. Je cherchais en vérité une pièce accessible à tous, compréhensible, touchante, drôle et captivante. Lucrèce Borgia de Victor Hugo rassemblait tous ces critères. Avec un langage très contemporain, nous avions la confirmation que tout le monde se sentirait concerné. J’ai fait le choix d’y incorporer de la danse ; en ayant pratiqué pendant 18 ans, de même que Charles Gabriel (Gennaro) qui a été petit rat de l’opéra. Ainsi, quand les mots ne suffisent plus, le corps s’en mêle et devient le langage universel.Je crois cette pièce touchante, car chacun peut se reconnaître dans les combats intérieurs que Lucrèce Borgia mène ; un combat entre sa part monstrueuse et sa part d’amour et de bonté.Je la pense fondamentalement drôle car la tragédie ne fonctionne qu’avec un contraste de légèreté et d’humour. C’est d’ailleurs la construction de la pièce qui le veut ; avant chaque scène dramatique se déroule une scène comique, comme pour donner du repos au spectateur, comme pour lui signifier que finalement tout ça n’est pas si grave …Enfin, je dirais que cette pièce est captivante car je pense qu’avec le talent des comédiens de ce projet, les spectateurs retiendront chacun un bout de ce qu’ils auront choisis mais il en restera forcément des rires, des larmes, de l’émotion… ce pourquoi nous allons au théâtre en résumé… Lucrèce Borgia Lucrèce Borgia

L’ARCHIPEL THEATRE – SALLE 2 PARIS 17 Boulevard de Strasbourg Paris

