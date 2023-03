CYCLE D’ATELIERS MISE EN VOIX DES TEXTES – OREILLERS SONORES Luçon Catégories d’Évènement: Luçon

Vendée . Prêtez votre voix pour la lecture des textes des ateliers d’écriture.

Avec la Compagnie Supernova, découvrez et expérimentez les techniques de lecture à voix haute, le phrasé, le rythme, le ton, la captation sonore… Ces textes seront ensuite diffusés grâce aux oreillers sonores.

Cycle de 3 ateliers, présence requise toutes les dates.

