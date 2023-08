BALADE YOGA-VÉLO Luçon, 24 août 2023, Luçon.

Luçon,Vendée

Une expérience unique ! Balade à vélo en toute sérénité, en pleine nature ponctuée de pauses yoga et relaxation..

2023-08-24 fin : 2023-08-24 12:00:00. .

Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire



A unique experience! A serene bike ride in the middle of nature with yoga and relaxation breaks.

¡Una experiencia única! Un sereno paseo en bicicleta en plena naturaleza con descansos para practicar yoga y relajarse.

Eine einzigartige Erfahrung! Gelassene Fahrradtour inmitten der Natur, unterbrochen von Yoga- und Entspannungspausen.

Mise à jour le 2023-08-21 par Vendée Expansion