LES JEUDIS DE L’ÉTÉ Luçon, 20 juillet 2023, Luçon.

Luçon,Vendée

Les jeudis de l’été sont de retour ! Concerts dans les rues du centre-ville de Luçon : variétés, jazz, rock,… il y en a pour tous les goûts..

2023-07-20 fin : 2023-07-20 00:00:00. .

Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire



Summer Thursdays are back! Concerts in the streets of downtown Luçon: variety, jazz, rock… there’s something for everyone.

Vuelven los jueves de verano Conciertos en las calles del centro de Luçon: variedades, jazz, rock… hay para todos los gustos.

Die Sommerdonnerstage sind wieder da! Konzerte in den Straßen der Innenstadt von Luçon: Varieté, Jazz, Rock,… es ist für jeden Geschmack etwas dabei.

