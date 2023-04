BÉBÉ LECTURE : PIERROT L’ESCARGOT À LUÇON 3, rue de l’Adjudant Barrois Luçon Catégories d’Évènement: Luçon

Vendée

BÉBÉ LECTURE : PIERROT L’ESCARGOT À LUÇON 3, rue de l’Adjudant Barrois, 25 mai 2023, Luçon. Mon ami Pierrot, l’escargot : histoires pour bébés.

2023-05-25 à ; fin : 2023-05-25 10:45:00. .

3, rue de l’Adjudant Barrois Médiathèque Pierre Menanteau

Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire



My friend Pierrot, the snail : stories for babies Mi amigo Pierrot, el caracol: cuentos para bebés Mein Freund Pierrot, die Schnecke: Geschichten für Babys Mise à jour le 2023-03-14 par Vendée Expansion

Détails Catégories d’Évènement: Luçon, Vendée Autres Lieu 3, rue de l'Adjudant Barrois Adresse 3, rue de l'Adjudant Barrois Médiathèque Pierre Menanteau Ville Luçon Departement Vendée Lieu Ville 3, rue de l'Adjudant Barrois Luçon

3, rue de l'Adjudant Barrois Luçon Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lucon/

BÉBÉ LECTURE : PIERROT L’ESCARGOT À LUÇON 3, rue de l’Adjudant Barrois 2023-05-25 was last modified: by BÉBÉ LECTURE : PIERROT L’ESCARGOT À LUÇON 3, rue de l’Adjudant Barrois 3, rue de l'Adjudant Barrois 25 mai 2023 3, rue de l'Adjudant Barrois Luçon

Luçon Vendée