FESTIVAL DE PRINTEMPS, CONCERT – ANTHEMS FOR THE CHAPEL ROYAL Luçon Catégories d’Évènement: Luçon

Vendée

FESTIVAL DE PRINTEMPS, CONCERT – ANTHEMS FOR THE CHAPEL ROYAL, 28 avril 2023, Luçon . FESTIVAL DE PRINTEMPS, CONCERT – ANTHEMS FOR THE CHAPEL ROYAL Cathédrale Luçon Vendée

2023-04-28 – 2023-04-28 Luçon

Vendée . Direction musicale : Paul Agnew Chœur et ensemble instrumental des Arts Florissants Pour ce concert, Paul Agnew a sélectionné des airs sacrés mettant en valeur la voix, de l’intimité du chant pour voix seule (« Lord, what is man, lost man ? ») aux voluptueuses sonorités de l’anthem « My heart is inditing » ; de l’humour de « Rejoice in the Lord alway » (surnommé « l’anthem des cloches ») au pathos de « Hear my prayer, O Lord ». Placement libre assis

Durée : 72 minutes (sans entracte) Festival de Printemps des Arts Florissants, concert pour explorer la musique baroque sacrée avec les artistes des Arts Florissants, dans le cadre exceptionnel des Eglises du Sud-Vendée. Luçon

dernière mise à jour : 2023-03-15 par

Détails Catégories d’Évènement: Luçon, Vendée Autres Lieu Luçon Adresse Cathédrale Luçon Vendée Ville Luçon Departement Vendée Tarif Lieu Ville Luçon

Luçon Luçon Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lucon /

FESTIVAL DE PRINTEMPS, CONCERT – ANTHEMS FOR THE CHAPEL ROYAL 2023-04-28 was last modified: by FESTIVAL DE PRINTEMPS, CONCERT – ANTHEMS FOR THE CHAPEL ROYAL Luçon 28 avril 2023 Cathédrale Luçon Vendée Luçon Vendée

Luçon Vendée