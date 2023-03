VISITE : USINE DE PRODUCTION D’EAU POTABLE Luçon Catégories d’Évènement: Luçon

Vendée

VISITE : USINE DE PRODUCTION D’EAU POTABLE, 17 avril 2023, Luçon . VISITE : USINE DE PRODUCTION D’EAU POTABLE Lieu-dit Sainte-Germaine Luçon Vendée

2023-04-17 16:30:00 – 2023-04-17 18:00:00 Luçon

Vendée . D’où vient l’eau de votre robinet ? Comment est-elle captée et quelles sont les étapes pour la rendre potable ? Venez visiter le barrage et l’usine de production d’eau potable de l’Angle Guignard. Vous découvrirez également comment Vendée Eau s’organise pour gérer cette ressource précieuse et fortement sollicitée. Stationnement possible sur site Accès impossible aux PMR (marches) Luçon

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Luçon, Vendée Autres Lieu Luçon Adresse Lieu-dit Sainte-Germaine Luçon Vendée Ville Luçon Departement Vendée Tarif Lieu Ville Luçon

Luçon Luçon Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lucon /

VISITE : USINE DE PRODUCTION D’EAU POTABLE 2023-04-17 was last modified: by VISITE : USINE DE PRODUCTION D’EAU POTABLE Luçon 17 avril 2023 Lieu-dit Sainte-Germaine Luçon Vendée Luçon Vendée

Luçon Vendée