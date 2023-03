VISITE : À LA RENCONTRE DU MARAIS POITEVIN Luçon Catégories d’Évènement: Luçon

Vendée

VISITE : À LA RENCONTRE DU MARAIS POITEVIN, 16 avril 2023, Luçon . VISITE : À LA RENCONTRE DU MARAIS POITEVIN Place du Général Leclerc Luçon Vendée

2023-04-16 – 2023-04-16 Luçon

Vendée . En compagnie d’un technicien du Parc Naturel régional venez (re)découvrir le Marais poitevin ! Différentes haltes vous permettront d’observer les divers paysages qui le composent et de saisir les liens qui les unissent… Un regard sur des terres, des eaux et des hommes. Parking place du Général Leclerc (en face de la cathédrale) puis déplacement en covoiturage pour la visite. Retour sur parking de la cathédrale. Accès PMR possible (prévoir le déplacement en voiture) Luçon

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Luçon, Vendée Autres Lieu Luçon Adresse Place du Général Leclerc Luçon Vendée Ville Luçon Departement Vendée Tarif Lieu Ville Luçon

Luçon Luçon Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lucon /

VISITE : À LA RENCONTRE DU MARAIS POITEVIN 2023-04-16 was last modified: by VISITE : À LA RENCONTRE DU MARAIS POITEVIN Luçon 16 avril 2023 Luçon Place du Général Leclerc Luçon Vendée Vendée

Luçon Vendée