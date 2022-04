Festival Culturissimo Théâtre Millandy Luçon Catégories d’évènement: Luçon

Festival Culturissimo Théâtre Millandy, 27 avril 2022 20:00, Luçon. Mercredi 27 avril, 20h00 Sur place Invitations à retirer à l’Espace Culturel E.Leclerc de Luçon. Festival Culturissimo : le Théâtre Millandy de Luçon accueille Hippolyte Girardot le 27 avril à 20h Dans le cadre du Festival Cuturissimo organisé par les Espaces Culturels E.Leclerc, le Théâtre Millandy à Luçon accueillera l’acteur Hippolyte Girardot le 27 avril prochain à 20h pour une lecture de l’ouvrage Paris-Briançon de Philippe Besson (Julliard, 2022). Hippolyte Girardot s’est fait connaître dans le film de Francis Girod Le bon plaisir… pour notre plus grand plaisir ! Un rôle qui lui vaut une nomination au Ce sar du meilleur espoir masculin en 1985, honneur renouvele avec celui du meilleur acteur pour Un monde sans pitie d’E ric Rochant et Hors la vie de Maroun Bagdadi. Il n’en faut pas plus pour que son talent de borde des frontières françaises, l’amenant à jouer dans la se rie norve gienne Occupied et pour le brillant Wes Anderson dans The French Dispatch. E galement sce nariste, il a e crit plusieurs e pisodes de la ce lèbre se rie Le Bureau des le gendes. C’est sur les planches du Millandy qu’il vient aujourd’hui se produire pour le public luçonnais de Culturissimo, avec une lecture de Paris-Briançon. Dans son dernier roman, Philippe Besson nous entraîne à bord du train de nuit n°5789 et ce lèbre le miracle des rencontres fortuites et la grâce des instants suspendus, où toutes les ve rite s peuvent enfin se dire. Théâtre Millandy 9 rue de l’Hôtel de Ville, Luçon, 85400 85400 Luçon Vendée mercredi 27 avril – 20h00 à 22h00

