CIRCABARET à LUCON CHAPITEAU CIRCABARET – LUCON, 11 mars 2022 21:00, Luçon. 11 et 12 mars 2022 Sur place Catégorie 1 : 39 € – Catégorie 2 : 29 € – VIP : 69 € http://www.circabaret.fr, info@circabaret.fr, 0614919837 Quand le cirque rencontre le cabaret : un concept inédit en France ! Humour, glamour, love, rock, frissons…. WOUAHOUUUUUU ! Vous voulez du glamour ? des frissons ? de l’humour ? du wouahouuu ? du love ? des émotions ? du rock ? CIRCABARET, c’est tout ça en même temps ! Circabaret conjugue les prouesses artistiques et techniques du cirque avec l’univers glamour, sexy et fascinant du cabaret. CIRCABARET réunit un casting exceptionnel d’artistes de l’extrême, qui vous emportent dans leur histoire : Le cirque revisité : acrobates, cerceaux et tissus aériens, avaleur de sabre, contorsionniste (finaliste de La France a un Incroyable Talent), clown, double pôle, équilibre sur cannes… Une soirée cabaret au Champagne : des numéros d’artistes, un univers glamour, ultra-esthétique, sexy et envoûtant, des costumes époustouflants…

: des numéros d’artistes, un univers glamour, ultra-esthétique, sexy et envoûtant, des costumes époustouflants… Un spectacle musical : 2 musiciens sur scène – dont Mélissa Maugran rendue célèbre par The Voice – accompagnent les numéros d’artiste avec des reprises de Scorpions, Christina Aguilera, Aerosmith, Carla Bruni, Metallica, etc. Circabaret est un hymne à l’artiste : à l’émotion qu’il inspire, à la discipline qu’il s’impose. Tournée en France de novembre 2021 à avril 2022 : La Ferté-Bernard, Niort, Alençon, Metz, Paris, Le Havre, Luçon, etc. Infos & résas : www.circabaret.fr FACEBOOK : https://www.facebook.com/circabaret.officiel

CHAPITEAU CIRCABARET – LUCON rue du port Lucon 85400 Luçon Vendée vendredi 11 mars 2022 – 21h00 à 22h30

