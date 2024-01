DISCUSSION EN ANGLAIS Audesense Luçon, jeudi 8 février 2024.

DISCUSSION EN ANGLAIS Audesense Luçon Vendée

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-08 18:00:00

fin : 2024-02-08 19:00:00

Venez discuter en anglais à la cafétéria de Audesense !

Venez converser avec Daisy, professeure d’anglais, pendant 1h chaque jeudi de 18h à 19h dans une ambiance conviviale et décomplexée pour reprendre confiance à l’oral et être plus à l’aise pour discuter en anglais.

Limité à 6 personnes.

Sur réservation.

Audesense 20 boulevard Michel Phélipon

Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire df29@hotmail.fr



L’événement DISCUSSION EN ANGLAIS Luçon a été mis à jour le 2024-01-22 par Vendée Expansion