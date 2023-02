Lucky Luke à la recherche du konvekt’or Marseille 4e Arrondissement Marseille 4e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Lucky Luke à la recherche du konvekt'or
L'Antidote, 132 Boulevard de la Blancarde, Marseille 4e Arrondissement

2023-03-01 21:15:00 21:15:00 – 2023-03-04

Bouches-du-Rhône EUR 12 12 Les Daltons s’évadent de prison grâce à Ma Dalton. Pendant ce temps le professeur Otto arrive en ville pour présenter sa nouvelle machine aux habitants de Daisy town “Le Konvekt’or” la machine capable de transformer le plomb en or. Celle-ci attise la convoitise des Dalton et d’autres bandits dont Denver Miles et son acolyte Colorado Bill.



Lucky Luke avec l’aide de Calamity Jane et Billy The Kid va tenter de déjouer leurs plans machiavéliques. Retrouvez les aventures de “Lucky Luke à la recherche du konvekt’or”. Rendez-vous à L’Antidote. http://www.theatreantidote.fr/ L’Antidote 132 Boulevard de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement

