« Lucky Joey » par la Cie Thearto mediatheque Vecqueville, vendredi 12 avril 2024.

« Lucky Joey » par la Cie Thearto Adaptation du prix Chrétien de Troyes 2021, d’après le texte de Carl Norac et Stéphane Poulin. Vendredi 12 avril, 17h30 mediatheque Entrée libre

Dans le cadre de la saison culturelle de la Médiathèque départementale, servide du Département de la Haute-Marne, la médiathèque de Vecqueville présente cette adaptation théâtrale d’un album pour enfants.

Lucky Joey, l’écureuil vit avec sa famille dans un grand parc à New York. Rapide et agile, il aime son travail malgré les risques. Du haut des immeubles, Joey rêve de voyages avec Léna, son amoureuse. Tous les deux travaillent dur pour que leur rêve devienne réalité. Mais la chance de Lucky Joey finira-t-elle par tourner ?

Deux comédiens vous serviront de guides et de superbes images vous plongeront dans le New York des années 50.

Et tout cela sans bouger de votre siège de spectateur.

Adaptation du prix Chrétien de Troyes 2021, d’après le texte de Carl Norac et Stéphane Poulin.

A partir de 6 ans – 35 min

Renseignements 03 25 56 34 49 bibliotheque_vecqueville@orange.fr

