Lucioles | Festival Barak’Théâtre Maison des associations, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Corbeil-Essonnes.

Lucioles | Festival Barak’Théâtre

Maison des associations, le vendredi 23 juillet à 20:30

Sortie de création du spectacle « **_Lucioles_** », à l’occasion d’une seconde édition du **Festival Barak’Théâtre** (Corbeil-Essonnes). Au début, il y a des poèmes d’Aimé Césaire, des rencontres artistiques dans les quartiers d’Aubervilliers, il y a des consolations théoriques et des admirations de terrain. Il y a aussi l’envie d’élargir le cercle des allié.e.s. Depuis plusieurs années que nous intervenons en pied de cités, l’envie de faire communiquer différentes rues s’impose. Mais comment s’affranchir des cases auxquelles chacun est assigné ? Comment aspirer à la transformation avec des rêves formatés ? Comment trouver un espace de résistance, une capacité d’action avec une intimité construit par des structures qui verrouillent nos représentation du monde ? Comment se rencontrer ? Ce sont nos intimités que nous voulons convoquer; nos intimités, fruit de nos collectivités, qui sous-tendent profondément les actions que nous menons dans et sur ce monde. Et quel terrain plus adéquat que la rue – tout à la fois lieu de rencontres et d’exhibition de carapaces – pour mettre en jeu cette relation où s’entremêlent intime et politique ? Décrouvrez « _**Lucioles**_ », un spectacle fixe et déambulatoire pour extérieurs à habiter et intérieurs à exprimer ! **Pour plus d’informations :** Page internet : [https://www.lafinecompagnie.com/lucioles](https://www.lafinecompagnie.com/lucioles) Instagram : @la_fine_compagnie Facebook : La Fine Compagnie

Entrée libre

La Fine Compagnie – Gili Johanne

Maison des associations 15 Avenue de Strathkelvin Corbeil-Essonnes Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-23T20:30:00 2021-07-23T21:30:00