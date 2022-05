LUCIOLES Espace 1789, 26 juin 2022, Saint-Ouen.

LUCIOLES

Espace 1789, le dimanche 26 juin à 18:00

« Une femme qui a cassé son talon et oublié le chou-fleur au marché, un fils qui se construit en jetant sa tête de torse en torse, une soeur qui est si affamée qu’elle avalera tout ce qu’elle verra… Et quelques autres encore qui rêvent d’échapper à la marche forcée de ce monde… Du rêve à la tentative de transformation, de la fuite à l’affrontement, ça remue et ça se questionne ! Face à un quotidien source d’empêchements et d’inspiration, on s’essaie à un désengourdissement de nos imaginaires. Ce système serait immuable ? Avec un peu de chance, c’est une fake-news… » Tout se pense ici comme une poésie transdisciplinaire qui mêle théâtre, marionnettes, danse et musique en direct (violon, accordéon, percussion). Cheminant sur le fil de l’association d’idées et du jeu de correspondances, le spectacle s’engage sur la voie des imaginaires – considérés comme parties intégrantes des existences sociales et politiques – pour explorer nos capacités de luttes et de rencontres. d’après des ateliers d’écriture, d’après Calendrier Lagunaire d’Aimé Césaire, d’après des recherches au plateau, écrits et assemblés par Johanne Gili et Olivier Boudrand

Espace public – gratuit

La Fine Compagnie – Johanne Gili

Espace 1789 2-4 Rue Alexandre Bachelet, 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-26T18:00:00 2022-06-26T19:00:00