Luciole – Saison Bouche d’Air Salle Paul Fort Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Luciole – Saison Bouche d’Air Salle Paul Fort, 9 mars 2023, Nantes. 2023-03-09

Horaire : 20:30 22:30

Gratuit : non 12 à 17 € Artiste inclassable qui a déjà connu plusieurs vies, la Rennaise Luciole revient illuminer la chanson française avec un nouvel album montrant l’étendue de son talent, du parlé-chanté au chanté vraiment, du cri du cœur au cri tout court. On l’a découverte slameuse (championne de France de la discipline en 2005), mieux connue chanteuse (deux albums adulés par la critique en 2009 et 2015), mais c’est avec “Un Cri” qu’elle nous revient – enfin – cette année. Un cri d’urgence, de joie, d’effroi, de douleur, de guerre ou encore d’alerte… On entend tout ça dans le nouvel album de Luciole qui, à 35 ans passés, embrasse tout ce qu’elle est et a été dans un même geste artistique : la slameuse qui manie avec une urgence toute poétique le verbe, la chanteuse à l’agilité vocale bluffante, qui compose ses chansons a capella, mais aime les draper d’arrangements pop, discrètement électroniques. Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

0251721010 http://www.labouchedair.com

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Salle Paul Fort Adresse 9 Rue Basse Porte Ville Nantes lieuville Salle Paul Fort Nantes Departement Loire-Atlantique

