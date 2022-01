Luciole Rocher de Palmer, 31 janvier 2022, Cenon.

Luciole

Rocher de Palmer, le lundi 31 janvier à 19:30

Cela fait plus de 12 ans que la jeune rennaise fait résonner sa voix claire et pénétrante -entre murmure, chant et scansion-, sur les scènes européennes et canadiennes. Elle a reçu une collection de reconnaissances critiques pour ses albums et EP précédents (coup de cœur de l’Académie Charles Cros, 3 clés Télérama, soutien de la SACEM), et enchaîné de nombreuses collaborations artistiques (Zaza Fournier, Gaël Faye ou Hugh Coltman, Mélissa Laveaux, Clarika…). Luciole revient sur le devant de la scène avec un nouveau projet, comme « Un cri » du cœur, urgent et profond. Il y est question d’affirmation de soi, d’avancées, d’opiniâtreté, de tristesse, de douleur et de peur, mais aussi d’amour, d’enfance, de maternité. Des thèmes aussi profondément intimes qu’universels. Elle sera en concert gratuit, en version duo acoustique, après la restitution des ateliers d’écriture menés avec les élèves du collège Edouard Vaillant de Bordeaux et du lycée professionnel Les Chartrons dans le cadre du dispositif « Ma classe chanson » auquel le Rocher participe depuis plusieurs années.

Concert gratuit. Réservation conseillée.

Luciole est auteure-compositrice-interprète. Cette championne de France de slam a le -bon- goût des mots, posés hauts et forts, sur des mélodies délicates et captivantes.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde



