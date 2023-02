Luciole SALLE PAUL FORT NANTES Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Luciole SALLE PAUL FORT, 9 mars 2023, NANTES. Luciole SALLE PAUL FORT. Un spectacle à la date du 2023-03-09 à 20:30 (2023-03-09 au ). Tarif : 18.8 à 18.8 euros. Ce n’est pas pour rien que le dernier album de Luciole s’appelle Un Cri. C’est un cri affirme?. Celui de la souffrance, celui du ralliement, celui de l’urgence. La musique, parfaitement arrange?e, laisse toute sa place aux textes, parfois dits, parfois chante?s. Luciole de?fend Un Cri sur sce?ne car c’est la? qu’elle aspire a? e?tre plus que tout, entre claviers, machines et percussions, les e?motions cheville?es au corps et la voix au centre… comme un cri du cœur. Luciole Luciole Votre billet est ici SALLE PAUL FORT NANTES 9 rue Basse Porte Loire-Atlantique Ce n’est pas pour rien que le dernier album de Luciole s’appelle Un Cri.

