2022-05-13 20:00:00 – 2022-05-14 02:00:00 Edenwall 39 Allée Joanny Mommessin

Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire EUR 0 0 Une fois n’est pas coutume, la Cave à Musique sort du 119 de la rue Boullay pour une présentation de la programmation du Festival Luciol in the Sky#4 dans les murs d’Edenwall à Charnay-les-Mâcon.

Au programme :

À 20h30 (pour les couche-tôt), une première présentation en vidéo de la programmation du Festival LUCIOL IN THE SKY#4.

Blind test de SPARSE.

Dijon (Memory) Des tubes des années 60 aux années 2020, des pépites, des inavouables, de la musette à l’électro en passant par la pop, le rock et le rap… À 22h45, pour les amateurs de blind-test et de boule à facettes, une seconde présentation en vidéo de la programmation du Festival LUCIOL IN THE SKY#4 .

Boum de Sparse.

Dijon (bal mieux)

