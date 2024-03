Lucile x Nalla aux Disquaires Les Disquaires Paris, mardi 9 avril 2024.

Le mardi 09 avril 2024

de 20h00 à 22h00

.Public jeunes et adultes. payant PAF : 5 EUR

Sortie de l’EP de @lucilerolls! Au rdv : Pop-soul, influences jazz

Originaire de Rouen et bercée par Chicago, Lucile est une artiste pop-folk-soul intiment inspirée par le jazz. Son premier EP, « A Place, A Friend, An Icon and A Ghost », est un joli mélange entre un bleu mélancolie des morceaux et un côté très solaire des guitares et percussions. Le projet franco-anglais dégage chaleur et douceur à travers des textes qui parlent souvent d’amour, toujours avec un goût de fin d’été.

instagram : @lucilerolls

Genre : Pop-soul

1ère Partie : Nalla (instagram : @nalla.mp3)

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact :

Lucile x Nalla