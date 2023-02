LUCILE RICHARDOT Scarlatti – Cantate da camera LA SCALA – LA PICCOLA, 13 février 2023, PARIS.

LA SCALA – LA PICCOLA PARIS 13 BOULEVARD DE STRASBOURG Paris

Scala Music (1115542) présente ce concert.

LUCILE RICHARDOT

Scarlatti – Cantate da camera

Alessandro Scarlatti, considéré de son vivant comme le maître incontesté de la cantate de chambre, domine ses concurrents non seulement par la quantité, mais les surpasse plus encore par son redoutable génie. La vaste majorité de ses cantates est composée pour voix de soprano soutenue par la seule basse continue. Sans ostentation, la cantate est ainsi réduite à l’essentiel, et un accompagnement au clavecin seul s’impose comme le choix le plus convaincant, et le plus historique. Les trois cantates que nous proposons ce soir donnent une image assez fidèle de la variété et de la richesse d’invention du compositeur sicilien : Al fin m’ucciderete, une des cantates les plus célèbres de son temps, est un sommet de mélancolie ; la liberté formelle et l’humour grinçant de La Lezione di Musica, véritable mise en abîme du genre, en font une cantate atypique ; enfin, la légèreté et le charme de Sento tel core certo dolore contraste avec la complexité des autres cantates.

Pour préparer l’enregistrement dont nous célébrons ce soir la sortie, près de 480 cantates manuscrites ont dû être passées en revue dans un premier temps, afin d’en dégager celles destinées à être déchiffrées, pour ne pas dire défrichées – ce répertoire étant presque absolument méconnu, et n’ayant pas encore fait l’objet d’éditions sérieuses. Les deux artistes sont fiers de présenter aujourd’hui le fruit de leur travail.

DISTRIBUTION

Lucile Richardot mezzo

Philippe Grisvard clavecin

PROGRAMME – CONCERT

Alessandro Scarlatti Sento nel core certo dolore » H 655

Aria : Sento nel core certo dolore

Recitativo : Bella Clori vezzosa

Aria : Temo d’innamorarmi

Anonyme florentin (fin XVIIème siècle) Preludio Cantabile con Ligature, Passagagli Pastorali

Alessandro Scarlatti « La Lezione di Musica » H 547

Recitativo : Per un vago desire

Aria : Tirsi ti pentirai

Recitativo : S’avvide Tirsi allor

Aria : Mi fa morir

Recitativo : Disse, e così poi egli seguì

Aria : Un sospiro oh Dio perché

Recitativo : Qui Tirsi innamorato

Alessandro Scarlatti Toccata IV

Arpeggio, Allegro

Fuga

Alessandro Scarlatti Aria « Tu sei l’anima del mio cor » (Mitridate Eupatore, 1707)

Anonyme florentin (fin XVIIème siècle)

Toccata

Passagagli

Alessandro Scarlatti Al fin m’ucciderete H 21 (1705)

Recitativo : Al fin m’ucciderete o miei pensieri

Aria : Io morirei contento

Recitativo : Clori mia, Clori bella

Aria : Faria la pena mia



DANS LES MEDIAS

« Lucile Richardot et Philippe Grisvard envoutent le public » Pierre Degott – ResMusica

Informations pratiques :

Réservation PMR : 0140094430

