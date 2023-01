Lucienne Renaudin Vary & Hugo Lippi Grignan Grignan Catégories d’Évènement: Drôme

Lucienne Renaudin Vary & Hugo Lippi Grignan, 31 mars 2023, Grignan
23 rue Montant au Château Château de Grignan

2023-03-31 20:30:00 20:30:00 – 2023-03-31 22:00:00 22:00:00

Drôme EUR Duo trompette / guitare



Ne manquez pas cette géniale trompettiste multi-récompensée, accompagnée par Hugo Lippi à la guitare, à l’occasion de ce concert exceptionnel au château de Grignan.



leschateaux@ladrome.fr +33 4 75 91 83 50 https://chateaux-ladrome.notre-billetterie.fr/formulaire?dial=sommaire

dernière mise à jour : 2022-12-09 par

