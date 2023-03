Lucienne Renaudin Vary et Le Brass Band de Toulouse – Les Musicales du Causse Gramat Catégories d’Évènement: Gramat

Lot Direction Jean-Guy Olive Dès 2012, Lucienne Renaudin Vary commence à donner des concerts en soliste dans des festivals. Elle s’est formée au CNSM de Paris, où elle entre en 2014 dans la classe de trompette de Clément Garrec, et, à partir de 2017, dans la classe de « jazz et musiques improvisées ». Elle remporte en février 2016, une Victoire de la musique classique, en catégorie Révélation soliste instrumental de l’année. En 2018, elle fait l’ouverture du Festival Jazz in Marciac . A l’automne 2019, elle fait une tournée avec le London Chamber Orchestra en Asie du Sud-Est.

Le Brass Band est constitué de 33 éléments, musiciens de l’Orchestre du Capitole, musiciens amateurs, professeurs du Conservatoire de Toulouse et des Ecoles de Musique d’Occitanie. La composition de l’ensemble permet « une sonorité homogène et veloutée, capable de restituer une variété de nuances que l’on croyait seuls les orchestres de cordes capables » Concert suivi d’une dégustation de produits régionaux Jérémie Dumbrill

