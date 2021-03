Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13100, Aix-en-Provence Lucienne Renaudin Vary et Félicien Brut Aix-en-Provence Catégories d’évènement: 13100

Aix-en-Provence 13100 La trompettiste Lucienne Renaudin-Vary et l’accordéoniste Félicien Brut partagent la scène avec bonheur et cela se voit ! Ils racontent le parcours métissé de leurs instruments, le parcours métissé de leurs jeunes carrières respectives : du bal musette à l’opéra, du jazz aux chefs d’œuvres du romantisme, il n’y a parfois qu’un pas… Un pas de danse bien-sûr !



Œuvres de Astor Piazzolla. Venez découvrir un duo plein de malices ! : Lucienne Renaudin Vary,,révélation aux Victoires de la Musique Classique en 2016 et trompettiste d'exception et Félicien Brut, l'un des accordéonistes les plus innovants de la jeune génération.



Œuvres de Astor Piazzolla.

