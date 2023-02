LUCIENNE DESCHAMPS CHANTE ANNE SYLVESTRE MANUFACTURE CHANSON PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

LUCIENNE DESCHAMPS CHANTE ANNE SYLVESTRE MANUFACTURE CHANSON, 8 mars 2023, PARIS. LUCIENNE DESCHAMPS CHANTE ANNE SYLVESTRE MANUFACTURE CHANSON. Un spectacle à la date du 2023-03-08 à 20:30 (2023-03-08 au ). Tarif : 17.8 à 17.8 euros. ACP LA MANUFACTURE CHANSON, LIC. 1-1062848, PRÉSENTE Lucienne DESCHAMPS chante Anne SYLVESTRE avec Jean-Philippe WINTER à la guitare « Quand l’association Arts & Bien-être de Malakoff m’a proposé de chanter Anne Sylvestre, je n’ai pas hésité longtemps, tant ses chansons font rire et pleurer, touchent encore, par leur actualité toujours brûlante. Féministe mais pas que, Poète mais pas que, Drôle mais pas que, Trois thèmes tissés en un tendre mélange de chansons connues ou à (re)découvrir. Vu l’importance de la guitare dans ce répertoire, j’ai fait appel à Jean-Philippe Winter dont la virtuosité se met au service de tous les styles. » Votre billet est ici MANUFACTURE CHANSON PARIS 124 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE Paris ACP LA MANUFACTURE CHANSON, LIC. 1-1062848, PRÉSENTE Lucienne DESCHAMPS chante Anne SYLVESTRE avec Jean-Philippe WINTER à la guitare

