Versailles Académie de Versailles Versailles, Yvelines Lucien Bonaparte, par Cédric Lewandowski Académie de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Lucien Bonaparte, par Cédric Lewandowski Académie de Versailles, 25 janvier 2022, Versailles. Lucien Bonaparte, par Cédric Lewandowski

Académie de Versailles, le mardi 25 janvier 2022 à 18:30

Président du Conseil des Cinq-Cents, sauveur du coup d’État du 18 brumaire, ministre de l’Intérieur avant même d’avoir 25 ans, il appartient à ceux qui savent brusquer les événements pour changer le cours de l’histoire. À l’autoritarisme de Napoléon, qui n’a eu de cesse de minimiser l’importance du rôle de ce jeune frère dans son ascension, Lucien Bonaparte préfère la liberté. Par conviction autant que par orgueil. Parfois avec regrets et amertume. Du pouvoir à l’exil, du chaos de la Révolution française au calme de sa retraite italienne, son parcours politique et personnel n’emprunte jamais les chemins déjà tracés. _Cédric Lewandowski est diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris. Il est également titulaire d’un diplôme d’études approfondies en géopolitique._ _À l’issue de ses études, Cédric Lewandowski commence sa carrière en tant que conseiller technique auprès du groupe socialiste de l’Assemblée nationale. Il occupe ensuite le poste de chargé de mission auprès de Pierret._

Entrée libre dans la limite des places disponibles ; huit euros par personne sauf abonnement

Lucien Bonaparte aurait pu se contenter d’être le frère de l’Empereur. Son intelligence, sa passion de la politique et son courage en ont décidé autrement. Académie de Versailles 3bis rue Richaud Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-25T18:30:00 2022-01-25T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Académie de Versailles Adresse 3bis rue Richaud Versailles Ville Versailles lieuville Académie de Versailles Versailles