Lucie Postel Ville d’Evry-Courcouronnes, 3 juin 2023, Evry-Courcouronnes.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Lucie Postel expose ses œuvres en grand format pour Nuit Blanche.

Lucie Postel est une artiste peintre dont la pratique est pluridisciplinaire. Elle combine différents médiums et techniques tels que la peinture à l’huile et au brou de noix (sur bois ou sur toile), la vidéo d’animation, la linogravure, et la sculpture et l’installation.

Pour Nuit blanche à Évry Courcouronnes, l’artiste présentera deux peintures d’ordinaires en petit format qui pour l’occasion seront reproduites et imprimées en grand format. Les peintures seront déployées sur les murs de la traversée Galilée, à échelle 1 ce qui permettra une immersion dans l’architecture et dans la peinture elle-même.

En partenariat avec Service Arts Visuels et Grand Paris Sud.

Ville d’Evry-Courcouronnes Traversée Galilée, 91000 Evry-Courcouronnes

Contact :

Lucie Postel