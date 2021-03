Sandyford Irish Music Magazine , Dublin Sandyford Lucie Périer Irish Music Magazine | Dublin Sandyford Catégorie d’évènement: Sandyford

La flûtiste **Lucie Périer** est réputée pour son utilisation de la flûte boehm argentée sur la musique traditionnelle irlandaise, le jazz et la musique du monde. Née dans une famille très musicale imprégnée de musique traditionnelle irlandaise, Lucie définit la musique irlandaise comme sa langue natale’, car elle a appris ses premiers airs par son père, violoniste et boxeur Christian Périer, et ses premières chansons par sa mère Jacqueline Fontanel. Connectez-vous sur [[https://www.facebook.com/LuciePerierFlute/](https://www.facebook.com/LuciePerierFlute/)](https://www.facebook.com/LuciePerierFlute/) _(avec ou sans compte Facebook)_ et laissez la musique célébrer la Saint-Patrick. Soutenez les artistes en faisant un don PayPal à leur concert : [[https://www.paypal.com/paypalme/collectifanemochore](https://www.paypal.com/paypalme/collectifanemochore)](https://www.paypal.com/paypalme/collectifanemochore)

Gratuit

Évènement en ligne – St Patrick’s Day at Home Irish Music Magazine | Dublin 4 Burton Hall Rd, Sandyford, Dublin, Irlande Sandyford Dundrum-Balally ED

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-17T12:00:00 2021-03-17T14:00:00

