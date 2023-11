Lucie Guillem Sextet – Hommage à George Gershwin Le Baiser Salé Paris, 3 janvier 2024, Paris.

Le mercredi 03 janvier 2024

de 21h00 à 23h00

.Tout public. payant Tarif web : 16 EUR

Tarif Jeunes / Demandeurs d’emploi : 10 EUR

Tarif adhérent Paris Jazz Club : 11 EUR

Une soirée en hommage à l’incroyable compositeur américain des années 1920, George Gershwin!

Une soirée étincelante et magnétique de jazz vocal et instrumental, mêlant l’esthétique des standards des années 1920 – 1930 du compositeur américain George Gershwin à des compositions personnelles pop-folk avec les codes d’un jazz classique ! Une expérience musicale où le chant converse avec des solos inventifs.

Créé en 2012, le créneau #JazzDeDemain a donné naissance à une série de résidences mensuelles et bimestrielles, permettant à des jeunes artistes d’expérimenter la scène, de rôder un répertoire, tout en le présentant au public. Un créneau prometteur et porteur où la créativité et l’émulsion n’ont pas de limite. #SoyezCurieux !

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/jazzdedemain-lucie-guillem-sextet-jazzdedemain-hommage-a-george-gershwin-21h00

Lucie Guillem Sextet – Hommage à George Gershwin