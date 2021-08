Paris Le Baiser Salé île de France, Paris LUCIE GUILLEM QUARTET Le Baiser Salé Paris Catégories d’évènement: île de France

LUCIE GUILLEM QUARTET Le Baiser Salé, 22 septembre 2021, Paris.

de 21h30 à 23h30

Lucie Guillem vous invite à découvrir son univers où se mélangent différentes esthétiques musicales. Lucie Guillem voix, Nina Gat piano, Nicolas Fleury cbasse, Julien Roger batterie Inspirée par de grandes figures du jazz telles que Billie Holiday, Gretchen Parlato ou encore Esperanza Spalding, Lucie Guillem chante et interprète la musique dans un voyage aux multiples escales où se mélangent différentes esthétiques musicales. Issue d’un cursus théâtral, Lucie vous invite à découvrir son univers qu’elle chante depuis son plus jeune âge, avec l’interprétation au premier plan. Concerts -> Jazz Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

2021-09-22T21:30:00+02:00_2021-09-22T23:30:00+02:00

