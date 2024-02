Lucie Guillem présente Nubë au Baiser Salé Le Baiser Salé Paris, mardi 26 mars 2024.

Le mardi 26 mars 2024

de 21h00 à 00h30

.Tout public. payant Tarif réduit (web) : 10 EUR

Tarif web : 16 EUR

Tarif sur place : 20 EUR

« Ce jeune trio, dont les membres se sont rencontrés au Centre des Musiques Didier Lockwood affirme déjà avec ce premier album loin d’être scolaire d’une patte rafraîchissante originalité. » Jazz Mag

Lucie Guillem voix/synthés, Maxime Boyer guitare/chœurs, Léo Tochon batterie/chœurs

Lucie Guillem chante et interprète la musique dans un voyage aux multiples escales où se mélangent différentes esthétiques musicales.

Avec son groupe Nübe, elle nous invite à découvrir leur premier album « Song for Ananim » nommé Révélation par Jazz Magazine.

Entre jazz et folk… Nubë nous invite à plonger dans l’univers des textes de Lucie et Hayeon Kim-Penard, servis par une musique inventive oscillant entre atmosphère planante et rythmes effrénés.

La plume de Lucie Guillem emprunte aussi bien à l’anglais qu’à l’espagnol, et nous plonge dans son intimité : il y est question d’amour, d’angoisses du quotidien, de questions sans réponses…

Une musique inventive qui laisse une grande place à l’improvisation, tel un nuage en constante transformation…

Une soirée jazzy de la signature sonore singulière d’une artiste pleine de talent à découvrir dans le cadre du #JazzDeDemain !

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/jazzdedemain-lucie-guillem-jazz-de-demain-21h003

Lucie Guillem présente Nubë