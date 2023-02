LUCIE GUILLEM #JAZZDEDEMAIN BAISER SALE, 11 juillet 2023, PARIS.

LUCIE GUILLEM #JAZZDEDEMAIN BAISER SALE. Un spectacle à la date du 2023-07-11 à 21:00 (2023-02-21 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

Lucie Guillem voix + guests Inspirée par de grandes figures du jazz telles que Billie Holiday, Gretchen Parlato ou encore Esperanza Spalding, Lucie Guillem chante et interprète la musique dans un voyage aux multiples escales où se mélangent différentes esthétiques musicales. Issue d'un cursus théâtral, Lucie vous invite à découvrir son univers qu'elle chante depuis son plus jeune âge, avec l'interprétation au premier plan. Une soirée jazzy avec une jeune artiste pleine de talent à découvrir dans le cadre du JazzDeDemain ! Créé en 2012, le créneau #JazzDeDemain a donné naissance à une série de résidences mensuelles et bimestrielles, permettant à des jeunes artistes d'expérimenter la scène, de rôder un répertoire, tout en le présentant au public. Un créneau prometteur et porteur où la créativité et l'émulsion n'ont pas de limite. #SoyezCurieux !

BAISER SALE PARIS 58, RUE DES LOMBARDS Paris

