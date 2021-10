Paris Sunset & Sunside île de France, Paris Lucie GUILLEM & Band Sunset & Sunside Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mercredi 17 novembre 2021

"Elle vous propose un voyage aux multiples escales où se mélangent différentes esthétiques musicales." Inspirée par de grandes figures du jazz telles que Billie Holiday, Gretchen Parlato ou encore Esperanza Spalding, Lucie Guillem chante et interprète la musique. Elle vous propose un voyage aux multiples escales où se mélangent différentes esthétiques musicales. Le sextet Lucie Guillem & Band se réunit autour d'arrangements originaux de jazz traditionnel. Il met en avant un jazz vocal et instrumental, mêlant une esthétique des standards des années 1930 à 1960 à des compositions personnelles pop-folk.

