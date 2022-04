Lucie Guillem & Band la Caravelle Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Lucie Guillem & Band

la Caravelle, le vendredi 15 avril à 21:00

Inspirée par de grandes figures du jazz telles que Billie Holiday, Gretchen Parlato ou encore Esperanza Spalding, Lucie Guillem chante et interprète la musique dans un voyage aux multiples escales où se mélangent différentes esthétiques musicales. Romain SALMON, jeune guitariste d’origine rennaise, grandit dans un contexte familial imprégné de musique et de rencontres artistiques. Romain Salmon travaille essentiellement sur guitare acoustique, instrument qu’il aime par dessus tout mettre à l’honneur. Il est fortement influencé par de grands guitaristes brésiliens (Guinga, Chico Pinheiro…) et américains (Pat Metheny, Kurt Rosenwinkel). Pour cette soirée, ils vous proposent un répertoire 100% latin-jazz, au cœur de la musique brésilienne ! ♫JAZZ♫ la Caravelle 34 quai du Port, 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T21:00:00 2022-04-15T23:30:00

