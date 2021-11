Marseille La caverne Jazz Bouches-du-Rhône, Marseille Lucie Guillem 6tet La caverne Jazz Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Lucie Guillem 6tet
La caverne Jazz, le vendredi 26 novembre 2021, Marseille.

La caverne Jazz, le vendredi 26 novembre à 20:45

Lucie Guillem chante depuis son plus jeune âge, élève de la chanteuse d’opéra Anne-Marie Lyonaz, qui l’a encouragée à faire de la musique une vocation professionnelle elle rejoint l’Académie Internationale de Comédie Musicale (AICOM). Lucie a pu y affiner ses goûts musicaux et s’est prise de passion pour le jazz et l’envie de se spécialiser dans ce style musical l’a amenée à entreprendre une formation en chant jazz au conservatoire Nadia et Lilly Boulanger puis de la poursuivre actuellement au Centre des Musiques Didier Lockwood. Pensez à réserver nos places sont limitées. Un seul numéro 07 54 23 05 43 ! ♫JAZZ♫ La caverne Jazz 20 bd Fifi Turin 13010 Marseille Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T20:45:00 2021-11-26T23:59:00

