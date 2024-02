LUCIE FISCHER | FLÛTE YIHENG WANG | PIANO Colmar, mercredi 13 mars 2024.

Voici deux instruments que tout oppose ! C’est ce qui intéresse précisément Lucie Ficher et Yiheng Wang. Leur projet appréhender la flûte et le piano dans leurs spécificités pour créer le duo.

Concert de musique de chambre proposé par l’AJAM.

Placement libre au Foyer du Théâtre, dans la limite des places disponibles.

Voici deux instruments que tout oppose ! C’est ce qui intéresse précisément Lucie Ficher et Yiheng Wang. Leur projet Appréhender la flûte et le piano dans leurs spécificités, les considérer comme deux entités solistes bien distinctes, creuser le sillon de leurs différences pour créer un nouvel objet, le duo. Dans un grand écart entre Rameau et Martinu, les quelques références du répertoire chambriste choisies par les deux musiciens nous le démontrent. Magistralement. Etudiants tous deux au CNSMDP, les deux musiciens forment un duo depuis deux ans. Originaire d’Alsace, Lucie Fischer y étudie auprès de Philippe Bernold. Lauréat pour sa part du concours Clara Haskill en 2021, Yiheng Wang est actuellement en résidence à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth de Belgique.

Programme Bohuslav Martinu, Sonate no 1 pour flûte et piano Sigfrid Karg-Elert, Sonata Appassionata, op. 140 Jean-Philippe Rameau, Gavotte et six Doubles pour clavecin seul Serge Prokofiev, Sonate pour flûte et piano EUR.

2024-03-13 20:00:00

