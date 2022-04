Lucie dans le Ciel, 13 mai 2022, .

Lucie dans le Ciel

2022-05-13 – 2022-05-13

5 Elle vous happe dans la transe de la musique répétitive et vous entraîne dans son univers sombre et pailleté. Elle vous murmure des incantations et vous promène dans ses paysages sonores où se mêlent piano acoustique et boucles électroniques, textures bruitistes et harmonies cosmiques. Elle, c’est Lucie dans le Ciel, entité électro dreampop aux chansons envoûtantes et psychédéliques.



Seule sur scène, parfois en duo ou même en trio, Sacha arpente différents styles musicaux au piano dans de multiples formations, de l’interprétation classique à l’improvisation noise, en passant par le jazz, la chanson et même la musique baroque au clavecin. Actuellement, elle se consacre d’une part à la composition et la production musicale pour différents artistes, et d’autre part à l’interprétation via ses activités de claviériste, machiniste et chanteuse.

Concert Lucie dans le Ciel vendredi 13 mai.

Elle vous happe dans la transe de la musique répétitive et vous entraîne dans son univers sombre et pailleté. Elle vous murmure des incantations et vous promène dans ses paysages sonores où se mêlent piano acoustique et boucles électroniques, textures bruitistes et harmonies cosmiques. Elle, c’est Lucie dans le Ciel, entité électro dreampop aux chansons envoûtantes et psychédéliques.



Seule sur scène, parfois en duo ou même en trio, Sacha arpente différents styles musicaux au piano dans de multiples formations, de l’interprétation classique à l’improvisation noise, en passant par le jazz, la chanson et même la musique baroque au clavecin. Actuellement, elle se consacre d’une part à la composition et la production musicale pour différents artistes, et d’autre part à l’interprétation via ses activités de claviériste, machiniste et chanteuse.

dernière mise à jour : 2022-04-27 par