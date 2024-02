LUCIE CARBONE ROYAL COMEDY CLUB Reims, jeudi 21 novembre 2024.

La Tiny Team présente : C’est l’histoire d’un nouveau spectacle qui parle de la vie, cette coquine, et de toutes les cases qu’on est censés cocher pour la réussir . Grosso modum, je te promets (comme disait Johnny) : Un moment aussi chaleureux qu’une raclette en plein mois d’août, aussi doux qu’un agneau ignorant Pâques, aussi léger qu’une plume sous hélium et surtout : la joie de se rencontrer en chair et en os !-

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-11-21 à 20:00

Réservez votre billet ici

ROYAL COMEDY CLUB 35 RUE BUIRETTE 51100 Reims 51