Le sublime à la maison Lucie BOSCATO Strasbourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Le sublime à la maison Lucie BOSCATO, 1 avril 2023, Strasbourg. Le sublime à la maison 1 et 2 avril Lucie BOSCATO Je vous accueille cette fois à mon domicile afin de replacer dans le contexte du quotidien ce que je crée d’ordinaire dans mon atelier.

Vous y trouverez des bols divers, saladiers mais aussi objets de décoration sculptures et bijoux que je mettrai en scène dans mon intérieur aux ambiances recherchées.

Cet intérieur est avant tout un lieu intime où je puise mon inspiration, c’est une occasion pour moi et pour vous d’être au plus près de ce qui m’anime.

Je propose également une démonstration de montage de vase au colombin dont l’esthétique est en lien avec mes pièces utilitaires tournées. Lucie BOSCATO 25, Rue Jacob 67200 STRASBOURG Strasbourg 67200 Bas-Rhin Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T08:00:00+00:00 – 2023-04-02T16:00:00+00:00

