L'Azimut – Le Pédiluve, le jeudi 9 décembre à 20:00

Avec son projet SERGUEÏ, la batteuse Lucie Antunes vient exploser les codes à grands coups de baguettes sur les lames de son marimba, de son vibraphone, et des peaux tendues de sa batterie. Elle livre une création scénique inclassable aux sonorités froides, aux beats répétitifs et au minimalisme du langage.

De 5 € à 10 €

L'Azimut – Le Pédiluve 254 avenue de la Division Leclerc – 92290 Châtenay-Malabry

2021-12-09T20:00:00 2021-12-09T21:30:00

